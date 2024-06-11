あんスタ テーマ スカウト 缶バッジ 晃牙

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商品詳細
あんさんぶるスターズ！！のテーマスカウト缶バッジキャラバッジ晃牙21点セットです。⚠️21点セットです。開封後はカバーに入れ保管しておりました。祭壇に1度使用したのみで持ち出しや痛バに付けるなどは行っておりません。傷等は無いかと思いますが過度にお気になさる方はご遠慮下さい。【梱包方法】水濡れ防止+緩衝材2重※質問等なければこのままご購入下さい。
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