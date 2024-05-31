種類···ポケモンカード(ポケカ)ジムバトル一度優勝経験があります！こちらはポケモンカードの一撃ルギアVstarデッキになります。内容は写真の通りになっております。濡れ折れ防止し配送致します。プレイする身としてはこちらのいちげきルギアVstarデッキはポケモンカードに慣れてきた方や始めたばかりの方にも比較的向いていると思います。大雑把な説明としては、ルギアVstarのVstarパワーを使いトラッシュにあるアーケオスをベンチに出してそこから特殊エネルギーをポケモンに張っていき展開していくデッキとなっています。バンギラスに一撃エネルギーをつけてサーナイトなどを破壊しましょう！興味のある方はよろしくお願い致します。



ポケカ】《一撃ルギアVSTAR》のデッキレシピと回し方／対策方法 ...



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