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一撃ルギアデッキ
商品番号 R81351887158
商品名

一撃ルギアデッキ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ジムバトル一度優勝経験があります！こちらはポケモンカードの一撃ルギアVstarデッキになります。内容は写真の通りになっております。濡れ折れ防止し配送致します。プレイする身としてはこちらのいちげきルギアVstarデッキはポケモンカードに慣れてきた方や始めたばかりの方にも比較的向いていると思います。大雑把な説明としては、ルギアVstarのVstarパワーを使いトラッシュにあるアーケオスをベンチに出してそこから特殊エネルギーをポケモンに張っていき展開していくデッキとなっています。バンギラスに一撃エネルギーをつけてサーナイトなどを破壊しましょう！興味のある方はよろしくお願い致します。
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