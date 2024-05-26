★掛軸★桝田秀山　二字書　合箱入★D187

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書の形式...掛け軸・掛軸表具寸法（軸先含む）★約73×140本紙寸法★約52×43・細かいシミがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。