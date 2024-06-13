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商品詳細
種類...ウクレレ福岡県宗像市の注目のビルダー、四弦舎さんにオーダーして製作して頂いたウクレレで、購入時は15万円ほどでした。楽器が増えてしまったので、処分を考えています。サイドとバックには貴重なアフリカン・ブラックウッドを使用しています。ハカランダよりも硬く比重の重い素材で、素晴らしい反響性能を持っています。トップ ブラック・ウォルナットサイドバック アフリカン・ブラックウッドネック ブラック・ウォルナット指板 エボニーヘッド突板・ピックガード アフリカン・ブラックウッドペグ Goto製UPTソプラノの薄レレですが、十分な音量とサスティーンがあります。スケールはコンサートスケールですので、ソロ弾きにも使えます。ピックアップ内蔵で、動作確認済みです。レベル...上級者レベル...中級者
http://narcologia.ru/goods/perpetual786946.html
http://narcologia.ru/goods/response110842.html
http://narcologia.ru/goods/Addict250718.html
四弦舎 ソプラノロングネック 薄型ウクレレ-silversky-lifesciences.com
【四弦舎】MCTH-387CW #23374 コンサートサイズ-KIWAYA
四弦舎 ソプラノロングネック 薄型ウクレレ-
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四弦舎】BS-381 #23356 ソプラノロングネックサイズ｜ウクレレ専門店 ...
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Koaloha オールハワイアンコア ソプラノ ロングネック ウクレレ-
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【四弦舎】MCTH-387CW #23374 コンサートサイズ-KIWAYA
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