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四弦舎 ソプラノロングネック 薄型ウクレレ
商品番号 R84895494286
商品名

四弦舎 ソプラノロングネック 薄型ウクレレ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ウクレレ福岡県宗像市の注目のビルダー、四弦舎さんにオーダーして製作して頂いたウクレレで、購入時は15万円ほどでした。楽器が増えてしまったので、処分を考えています。サイドとバックには貴重なアフリカン・ブラックウッドを使用しています。ハカランダよりも硬く比重の重い素材で、素晴らしい反響性能を持っています。トップ　ブラック・ウォルナットサイドバック　アフリカン・ブラックウッドネック　ブラック・ウォルナット指板　エボニーヘッド突板・ピックガード　アフリカン・ブラックウッドペグ　Goto製UPTソプラノの薄レレですが、十分な音量とサスティーンがあります。スケールはコンサートスケールですので、ソロ弾きにも使えます。ピックアップ内蔵で、動作確認済みです。レベル...上級者レベル...中級者
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