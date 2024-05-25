ダイナミックマイク　Ｆ−５

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商品詳細
今年の２月に購入してテストで一度音出ししただけの超美品です。付属品も全て揃ってます。マイク収納ポーチは一度も使っていません。F-5はタム、フロアタムなどに最適なダイナミックマイク。周波数レンジは55Hz-15kHz、太くかつ中高域に特徴的なマイク、「EQ無しでも抜けの良い自然な音質。」と評されています。LOWMASSダイアフラムを採用し原音に忠実で、ナチュラルな音を再現、ボーカル、スピーチ等の音源に対しても、歪みのない集音を可能にします。また最大音圧レベルは137dB、ギターやベースキャビネットにも最適。■ダイナミック・マイク■超単一指向性■周波数特性：55Hz-15kHz■出力インピーダンス：580Ω■感度：2.2mV/Pa＠1k■オフ・アクシス・リジェクション：\u003e20dB■最大SPL：137dB■寸法・重量：径41mm、長さ145mm・283g■使用用途：ライブステージ、スタジオ、スネア、タム、パーカッション、ギター＆ベースキャビネット、ブラス、木管楽器、アコースティック楽器、等楽器用
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