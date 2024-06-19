グラスルーツ Grass roots テレキャスター

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商品詳細
必ず自己紹介欄ご覧くださいグラスルーツGrassrootsテレキャスター中古中古入手品、フレット9分、目立ったキズのないきれいな弾きやすいギターです、重さ約3.45k位、廉価ギターにしては出来の良い個体、何本か所有してますが本家アメスペやfenderjapanの大差ないくらいです（言い過ぎかも）個人主観です。ソフトケースダンボール梱包します、中古ギター現物優先、現状渡し厳守送料込み。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···GrassRoots
http://narcologia.ru/goods/forthcoming196192.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis912144.html
http://narcologia.ru/goods/pompous180823.html
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