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グラスルーツ Grass roots テレキャスター
商品番号 V94326375315
商品名

グラスルーツ Grass roots テレキャスター
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ず自己紹介欄ご覧くださいグラスルーツGrassrootsテレキャスター中古中古入手品、フレット9分、目立ったキズのないきれいな弾きやすいギターです、重さ約3.45k位、廉価ギターにしては出来の良い個体、何本か所有してますが本家アメスペやfenderjapanの大差ないくらいです（言い過ぎかも）個人主観です。ソフトケースダンボール梱包します、中古ギター現物優先、現状渡し厳守送料込み。タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···GrassRoots
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