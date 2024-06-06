書道半紙　純和紙　出雲富士高級書道用紙

ご覧いただきありがとうございます。(*˘︶˘*).。.:*♡純和紙高級書道用紙 出雲富士2000枚です実家の整理品です。母が、春まで書道を習っていて練習用に使用していました。2年ほど前に、購入したものです。使って下さるとありがたいです。開けていないので、中が気になる方がいらっしゃいましたら、コメント下さい。開けて画像追加致します。(^^)



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