Lotta Ayano Nakano ナカノアヤノ kyne 花井祐介 LY

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商品詳細
アヤノナカノ AyanoNakanoHideandSeekED.50ーーー2022年7月にフランスのギャラリーより購入し日の当たらない場所で保管しておりました。コレクションが増えすぎ、大好きな作品ですが、泣く泣く今回出品致します。なお個人情報を外したギャラリーからの請求書は添付可能です。メッセージでご指示下さい。※ご指示頂いた場合のみ添付してます、ない場合は、添付しておりませんので、必要な場合は、必ず発送前にご指示願います。ーーー●アーティスト：Lotta（AyanoNakano）●タイトル：HideandSeek●サイズ：900mm×700mm●エディション:●/50●印刷：シルクスクリーン●サイン：直筆サイン、エデションナンバー●コンディション：未額装品※到着時、折れ防止に簡易的な額に入っておりましたので、そのまま発送します。（あくまでも輸送用とお考え下さい。粘着テープの跡等あります）ーーー当初の梱包状態である簡易的な額に入れて発送致します。あくまでも自宅保管品で一度人の手に渡ったものということをご理解の上ご購入を検討下さい。別サイトでも販売してますので、売切の場合キャンセルとなります、ご了承下さい。即購入OKです!!ーーーDOLKドルクbanksyバンクシーkawsカウズkyneキネmeguruyamaguchi山口歴HebrubrantleyNickWalkerLYMartinWhatsonMt.BrainwashYusukeHanai花井祐介ハナイユウスケロッカクアヤコSayuriNishikuboニシクボサユリAdrianaOliverアドリアナオリバーidetatsuhirobacksideworksmichaelKaganJUNOSONJUNOSONジュンオソンRoamCouchロームカウチ小畑多丘奈良美智草間弥生村上隆長場雄橋爪悠也ハシヅメユウヤ仲衿香今井麗小泉悟山田航平品川亮小田望楓友沢こたお白根ゆたんぽ水戸部七絵山口真人天野タケル
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