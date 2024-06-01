リザードンVまとめ売り

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商品詳細
VSTARユニバースのリザードンVのsar1枚、リザードンVmaxのRRR1枚(おまけ)、スターバースリザードンVのsr2枚です。キズの判断基準は人によって差があるので状態は写真をご確認ください。※過度に神経質な方はお控え願います。あくまでお店ではなく素人間のお取引ですので、ご理解のある方のみお願いいたします。単品での値下げ交渉不可です。まとめ買いされる場合はお気持ちですがお安く致します。
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