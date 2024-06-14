NEILL SANDERS. WIDE RIW. 17M

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ニール・サンダースのホルン用マウスピースです。イギリスのBBCで活躍していたホルン奏者、ニール・サンダースのモデルで、非常に幅広で若干角度のついたリムが特徴的です。内径:17mm生産は既に終了しているようです。お早めに！種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピース