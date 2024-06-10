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- 奥田民生 サングラスJUJUBEE okku'n roller Ⅱ ジュジュビー
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商品詳細
以前、奥田民生さんのライブで購入したサングラスです。購入時のまま保管してあり新品未開封でしたが、撮影のため外袋だけ開けました。中身のサングラスはビニールから出していません。ミュージシャン種別···ソログッズ種類···その他
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