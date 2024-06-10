絵画　シルクスクリーン版画　シ―ト

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フランスのジャン・クロ-ド・キリチ（jeanclaude quilici）と言う作家の作品です。 リトグラフかなって思いますが、マットな感じに制作された珍しいシルクスクリーン版画 シ―トです（額装品ではありません）。 シルクスクリーンで制作しているので色目がよく、色彩のコントラストがとても美しい作品です。 プロプリア−ノ（コルシカ島）と言う作品の限定２５０枚の７６番です。 画面サイズは約縦１９ｘ横２４ｃｍの小品です。 もちろんサイン、ナンバリングはございます。簡単な作家略歴はお付けします。なにかご不明な点等がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。この作品が気に入っていただいた方にもらって頂ければと思っています（^⁠_⁠^）額装に関して：額装をご希望でしたら、メルカリ取引の完了後、ご相談いただければ業者価格実費でお承りいたします。この作品の場合サイズ的に5000円ぐらいからになると思います。ご予算等をお聞きして「おまかせ」額装も承ります。額装価格は額竿やマット等の仕様によって変わってきますので、ご希望をお聞きして対応させていただきます。種類...シルクスクリーン主題...風景・海景