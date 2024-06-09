星街すいせい 誕生日＆活動4周年記念　ポストカード

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商品詳細
ホロライブ星街すいせい誕生日＆活動4周年記念ポストカード 複製サイン入り※即購入〇※折曲、濡れ対策で発送させて頂きます。※神経質な方はご購入をお控え下さい。素人の保管になりますので、初期傷等はご理解頂きますと幸いです。※ご質問などコメントで対応させて頂きます
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