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星街すいせい 誕生日＆活動4周年記念　ポストカード
商品番号 F80542550679
商品名

星街すいせい 誕生日＆活動4周年記念　ポストカード
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブ星街すいせい誕生日＆活動4周年記念ポストカード　複製サイン入り※即購入〇※折曲、濡れ対策で発送させて頂きます。※神経質な方はご購入をお控え下さい。素人の保管になりますので、初期傷等はご理解頂きますと幸いです。※ご質問などコメントで対応させて頂きます
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