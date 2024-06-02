和香特選メダカ餌 小粒[稚魚若魚用]100g めだかエサえさPSBクロレラY

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#和香 ←他の出品はこちら■和香の特選メダカ餌魚の繁殖をされているプロや愛好家たちが使われている高栄養魚飼料となります。魚の食いつきの良さと産卵の多さを期待できます。【この飼料の特徴】・浮遊性で水を汚しにくい餌です。（中粒はやや沈降性）・高蛋白の栄養価が高い飼料です。・消化吸収の高い蛋白質が豊富・活力増強させるDHA、りん脂質が豊富・魚の食いつきの良さと産卵の多さを期待できます。・魚が丈夫で健康的に育つことが期待できます。※効果は魚種、育成環境によります。【サイズ】・極小粒サイズは0.10-0.25mm（主に稚魚育成用）・小粒サイズは0.25-0.45mm（メダカ・グッピー等の稚魚～若魚、増体・色揚げ用）・中粒サイズは0.45-0.75mm（メダカ・グッピー等の若魚～繁殖期、産卵用）※購入の際はサイズと容量をご確認ください。それぞれで50g/100g/300gの容量を出品しています。また3サイズのセット商品もございます。#和香 ←他の出品はこちら【消費期限】・消費期限は画像記載・製造日は商品開封口に刻印・開封後6ヶ月以内に使用されることをお勧めします。※冷蔵または日照・湿度を避けて保存ください。【成分量】★粗蛋白質53.0％以上 ※高栄養価・消化吸収★粗脂肪10.0％以上 ※活力増強・粗繊維3.0％・粗灰分15.0％以下・カルシウム2.0％・りん1.5％以上【原材料】・動物性飼料（オキアミミール、魚粉、イカミール）・穀類（主にでんぷん）・魚油・大豆レシチン・酵母エキス・ビール酵母・その他#和香 ←他の出品はこちら#めだか#えさ#針子#稚魚#ゾウリムシ#ミジンコ#おとひめ#ライズ#ヒカリ