正規品Mサイズ×10本入り☆ヒマラヤチーズ☆ヒマチーおやつ

入荷仕立て新鮮チーズです(#^.^#)きれいなチーズです♡新鮮すぎるため乾燥剤を袋にいれております。安全なネパールの生産者より個人で輸入している為余計なコストをカットしております。もちろん正規品ネパール現地で厳選したものです。★輸入許可書あり★乳製品検疫の検査済★農林水産省の販売申請書提出済ネパール産犬用チーズスティック♬Mサイズ約12㎝くらい1本60グラム前後になります



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