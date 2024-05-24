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ロイヤルカナン猫ユリナリーS/O オルファクトリー ライト2kg
商品番号 J48249455517
商品名

ロイヤルカナン猫ユリナリーS/O オルファクトリー ライト2kg
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルカナン食事療法食猫用ユリナリーS_Oオルファクトリーライトドライ2kgフードが変わったため出品します。賞味期限　2024年2月15日自宅保管のため袋にやシワはありますが、未開封の商品です。よろしくお願いします。#ロイヤルカナン食事療法食猫用ユリナリーS_Oオルファクトリーライトドライ2kgフードの種類···療法食人気フード···ロイヤルカナンユリナリーS/Oペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ総重量···2kg
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