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snidel 半袖ブラウス ホワイト（お値下げしました)
商品番号 A20861351071
商品名

snidel 半袖ブラウス ホワイト（お値下げしました)
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色:ホワイト再生繊維（セルロース）58%綿42%タグは取ってありませんが新品未使用です買って保管ままだったので出品します新品未使用ですが自宅保管品なので神経質な方気になる方はご購入お控えください梱包は小さく折り畳んで発送しますので折りジワなどご了承くださいキャンセル、クレームなど受け付けません
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