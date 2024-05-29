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- snidel 半袖ブラウス ホワイト（お値下げしました)
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商品詳細
色:ホワイト再生繊維（セルロース）58%綿42%タグは取ってありませんが新品未使用です買って保管ままだったので出品します新品未使用ですが自宅保管品なので神経質な方気になる方はご購入お控えください梱包は小さく折り畳んで発送しますので折りジワなどご了承くださいキャンセル、クレームなど受け付けません
http://narcologia.ru/goods/ramshackle606266.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring290596.html
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