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WRYHT タンクトップ
商品番号 E93605168285
商品名

WRYHT タンクトップ
ブランド名 ライト
特別価格 税込 1,715 円
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商品詳細

●カラーレモンイエロー●サイズ2身幅:約38.5cm総丈:約73.5cm(前)約77cm(後)●素材コットン　100%●使用回数2回●備考新宿Frameworkにて購入
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