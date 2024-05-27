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アンドカーテンコール　バックデザイン フリルスリーブ カットソー
商品番号 D27367738927
商品名

アンドカーテンコール　バックデザイン フリルスリーブ カットソー
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バックのデザインは波のような優雅なカッティングが施されたフリルが大胆にデザインされており、とてもおしゃれです。ゆとりを持たせたシルエットにやや短めの着丈がトレンドライクな着こなしを叶えます。バックファスナー仕様で着脱のしやすさにも配慮したデザイン。普段使いのみならず、お仕事シーンにも活躍します。◇ブランドAnd Curtain Call トレンドを意識した現代的なスウィートモードスタイル酒井 景都がデザインする \"And Curtain Call\"（アンド カーテンコール）。何ヶ月もの時間をかけ、稽古をして作り上げたひとつの舞台をイメージしたブランドです。酒井 景都が作る世界観と、青木計が描く繊細なテキスタイルや刺繍、レースが特徴です。◇素材コットン  綿◇サイズ   38（9号・Mサイズ相当）肩幅（cm）：36身幅（cm）：48着丈（cm）：51袖丈（cm）：24◇仕様カラー：ホワイト柄：無地◇状態目立つダメージ等なくまだまだご着用いただける綺麗な状態です。ビニールにお包みしてから外袋に梱包いたします。°+＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2点以上複数購入で10%offプロフィール欄をご確認ください˚✧₊＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿+°※計測値の多少の誤差はご了承ください※あくまでもUSEDなので、着用に問題ないレベルの微細なキズや汚れなど細かい見落としはご容赦ください。状態ご理解いただける方に。気になることがありましたらコメントください^ ^その他、多数出品中です。是非ご覧ください。クラネ　CLANEアメリ　AMERIハイク　HYKEマメ　mameエトレトウキョウ　ETRETOKYOユナイテッドトウキョウ　UNTITEDTOKYOリムアーク　RIM.ARKエンフォルドENFOLDリトルスージーlittlesuzieラインヴァンドLEINWANDEなどがお好きな方もぜひ(^^)
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