【美品】バーバリー ブルーレーベル ホルターネック ノバチェック 刺繍ホースロゴ

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商品詳細
◆アイテムBURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベルホルターネックタンクトップノバチェック刺繍ホースロゴサイドファスナー株式会社三陽商会◆サイズ身幅45cm着丈54cm(ネック幅4cm)平置き実寸着画はお断り致します。◆状態目立った傷や汚れのないキレイなお品です◆カラーベージュ◆素材綿100%
http://narcologia.ru/goods/moped418068.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture874241.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit890886.html
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