【美品】バーバリー ブルーレーベル ホルターネック ノバチェック 刺繍ホースロゴ

◆アイテムBURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベルホルターネックタンクトップノバチェック刺繍ホースロゴサイドファスナー株式会社三陽商会◆サイズ身幅45cm着丈54cm(ネック幅4cm)平置き実寸着画はお断り致します。◆状態目立った傷や汚れのないキレイなお品です◆カラーベージュ◆素材綿100%



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