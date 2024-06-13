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ラルフローレン　ブラウス
商品番号 A94852843366
商品名

ラルフローレン　ブラウス
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

畳シワはありますが汚れなどなく綺麗な状態です！とても可愛いです！160サイズですが154センチ47キロの女性が着用してましたのでサイズSにしてます！よろしくお願いします(^^)
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