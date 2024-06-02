HERMES エルメス ツイリー ロデオ チャーム柄

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ロデオ柄のツイリー | MIO's blog 〜୨୧ 三姉妹ママのキラキラ Life ...

エルメス、ツイリーの人気のロデオ柄です。8年前に購入し、仕事のとき首に巻いていました。そのあと7年ほどは大事に保管されています。最後にクリーニングに出していて、タグはそのままになっています。ピンク、パープル、グリーンの配色が鮮やかなスカーフです。付属品、ボックス、ギャランティカードカラー···パープル グリーン人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）