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HERMES エルメス ツイリー ロデオ チャーム柄
商品番号 P26597222887
商品名

HERMES エルメス ツイリー ロデオ チャーム柄
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス、ツイリーの人気のロデオ柄です。8年前に購入し、仕事のとき首に巻いていました。そのあと7年ほどは大事に保管されています。最後にクリーニングに出していて、タグはそのままになっています。ピンク、パープル、グリーンの配色が鮮やかなスカーフです。付属品、ボックス、ギャランティカードカラー···パープル　グリーン人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/Persia142688.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic509037.html
http://narcologia.ru/goods/injure51267.html
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