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- ナラカミーチェ イタリアンカットワークレース フリルブラウス 新品タグ付 送料込
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商品詳細
NARACAMICIE☆ナラカミーチェ イタリアンカットワークレースフリルブラウス★新品タグ付き (公式オンライン完売品)◆定価 33000円税込【公式HPより】↓ナラカミーチェ（NARACAMICIE）のイタリアンカットワークレースフリルブラウス。カットワークレースで仕立てた、軽やかな七分袖ブラウスです。大人な透け感が春らしさをアピールします。シャープなスタンドカラーデザインで、フロントには緩やかに波打つフリルデザインをあしらいました。前立てはループボタンとなり、開いてジャケットのように羽織るスタイルも楽しめます。カフスはスリット入りでターンバックしたアレンジも可能です。透け感あり。◆コットン100%◆サイズ0(S)7号 肩幅37着丈53バスト88 裄丈64.5＊公式HPより◆ホワイト(純白)◆ルーマニア製 数カ国で製造されていますが、こちらはルーマニア製になります。☆ジャケットやボレロ風に羽織ることもできます。結婚式の夏のジャケットにも☆○他でも出品中ですので削除することがございます。○送料込みのお値段です。#ナラカミーチェ #NARACAMICIE#イタリアンカットワークレースフリルブラウス #コットンブラウス #綿100 #七分袖 #ボレロ #結婚式 #セレモニー #イタリアンコレクション #サイズ0#サイズS#サイズ7号#キース ユナイテッドアローズアーバンリサーチリフレクトソワール東京ソワールはiCBボッシュイエナインディヴィアンタイトルナチュラルビューティ23区自由区組曲クードシャンスビッキーヴィヴィアンウエストウッドアリスバーリートゥモローランド
http://narcologia.ru/goods/injure863067.html
http://narcologia.ru/goods/stealth182576.html
http://narcologia.ru/goods/enquire625989.html
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ナラカミーチェ イタリアンカットワークレースフリルブラウス 新品タグ付き 送料込
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