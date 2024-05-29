Plage ハイゲージツイストTシャツ

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Plage毎年人気の定番商品ですサラッとした肌触りが特徴のTシャツ。程よくゆとりのあるシルエットに、肩先にかかる絶妙な袖丈で、女性らしいヘルシーな雰囲気に仕上げました。シンプルながらも一枚でさまになり、幅広いコーディネートで活躍する便利なアイテムです。カラー ベージュ5回ほど着用しましたstunninglurestudiosacneronhermanrokubeauty\u0026youthunitedarrowshykeenfoldauraleeienaplagezaratomorrowlandmacpheemamekurogouchiebure柄・デザイン···無地カラー···ベージュ袖丈···袖なしネック···クルーネック季節感···夏