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未使用　セシカ　CEST CHICA BLEU 42　 シースルーカットソー
商品番号 X81185346450
商品名

未使用　セシカ　CEST CHICA BLEU 42　 シースルーカットソー
ブランド名 セシカ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用CESTCHICABLEU42#大きいサイズストレッチあり平置き採寸身幅57　着丈56　肩幅40　袖丈21落ち感のきれいなとろみ素材が、おなかや背中の肉感をカバー。ゆったりした生地感で華やかな印象。
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