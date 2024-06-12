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最終sale⭐︎未使用に近い✦︎アバハウス❤︎シアー ボーダー ペプラムブラウス
商品番号 M84003965888
商品名

最終sale⭐︎未使用に近い✦︎アバハウス❤︎シアー ボーダー ペプラムブラウス
ブランド名 アバハウス
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c最終価格となる為これ以上のお値下げはなく掲載終了となります\u003eABAHOUSE゜:。*゜.シアー感のあるボーダー柄と裾のペプラムが大人可愛い印象です背中側が柔らかいカットソーの生地で軽い着心地のプルオーバーですパンツでもスカートでも相性が良く、ジャケットやカーデなどともコーデしやすく幅広いスタイリングが可能です✦︎フリーサイズ　着丈約56.5cm　身幅約42cm平置き採寸です多少の誤差はご了承くださいませ✦︎別のフリマサイトでも出品しています・自宅保管による多少の不具合(シワ等)・画像と実物の多少の色味の差・採寸時の数ミリ〜数センチの誤差・簡易包装・USEDの場合のご了承などのご理解お願いいたしますご購入の前にプロフィールをご覧くださいませ✦︎商品説明の中には一部個人的な感想がありますガリャルダガランテロペマドモアゼルロペジュエルチェンジズランバンオンブルーストロベリーフィールズアンドクチュールグレースコンチネンタルアドーアTOMORROWLANDELENDEEKユナイテッドアローズラトータリテノーリーズGALERIEVIEナノユニバースアダムエロペラウンジドレスIENAViaggioBluVICKYクイーンズコートNOBLESpick\u0026spanフレームワークプラージュMACPHEETheoryPLSTNoelaLAISSEPASSÉSeeByChloeJILLSTUARTMilaOwenANAYIDRESSTERIORアプワイザーリッシェジャスグリッティリランドチュールMERCURYDUOKarlParkLaneなどのブランドをお探しの方にもおすすめです✧*。
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