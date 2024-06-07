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プラダ PRADA 新品 財布 コインケース 小銭入れ
商品番号 O14512658543
商品名

プラダ PRADA 新品 財布 コインケース 小銭入れ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 7,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入NG購入前にコメントください在庫確認などの時間がかかります。購入ご希望の方は専用をお作りしますので、専用購入で200円引きです。★状態：写真すべて実物になります★新品未使用。検品の為だけに開封済み。★並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。★付属品：画像に載っているもの全て■サイズ：W11×H8.5×D2cm■仕様：◆開閉/ファスナー◆内側/小銭入れ×1(仕切り有)，カードポケット×4*簡易梱包での発送になります入手元：海外免税店PRADAカウンター化粧品購入の際頂いたものです。ノベルティの為作りなどに完璧を求められる方は御遠慮いただきます様お願い致します。*簡易梱包での発送になります【その他】※状態面等、出品作業時に極力見落としが無いよう確認を行っておりますが、ご心配な方は事前にご質問くださいませ。※すり替え防止のため、郵送途中の商品破損が理由での返品のみ受け付けます
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