ヴァクトーヴォヤージュ VaqutauxVOYAGE ヴァクトー☆ピクニックミニ

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商品詳細
天然草木を丁寧に編み込み、チェーンを縫い付けた一生使える究極のカゴバッグ♡使い込むほどに艶のある味わい深いお色になるそうです。巾着とチェーンはおまけでお付けします！数回使用した程度です。底面にわずかな汚れがありますが、気になるものではなくとてもきれいな状態です。中古品ということをご理解の上ご購入くださいませ。サイズ横：17cm高さ：11.5cmマチ：10cm多少の誤差はお許しください。カラー：ナチュラル×ブラック#かごバッグ#チェーンショルダーバッグ#カゴバッグ#バクトーボヤージュ#ピクニックバッグC458
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