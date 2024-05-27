MidiUmiミディウミ　シャツワンピース 濃紺【新品】

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着丈…前116㎝ 後122㎝身幅…64㎝袖丈···長袖カラー···濃紺柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬ミディアムのロングワンピースです。タグは外し無くしてしまいました。試着のみの新品になります。このようなワンピースを着たくて購入したものの、153㎝の自分には後ろが長すぎてうまく着こなせないと思い出品することにしました。色、形とも気に入っていて残念ですが、、どなたか気に入って着ていただきたく、よろしくお願いします。購入(定価)は2万弱だったと思います。季節感···春、夏、秋、冬