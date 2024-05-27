VIA LA MODA オーストリッチ 3way バッグ ピンク

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◇ブランドVIALAMODAヴイアラモーダ南アフリカ共和国の有名ブランドです現地の駐在員の奥様に人気の高級革ブランドです◇商品オーストリッチ3wayバッグクラッチバッグハンドバッグショルダーバッグ◇カラーピンク◇サイズ横20cm縦15cmマチ8cm持ち手31cm(装着時)ショルダー104cm(装着時)◇状態5年ほど前に南アフリカ共和国にて購入外側はキレイです内側に1cm程のシミありポケットの引き手の変色ありお写真にてご確認くださいませ◇配送【匿名配送】素材...オーストリッチ(本革)カラー...ピンク種類...ハンドバッグカラー...ピンク種類...ハンドバッグ特徴...3way