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バーバリーチェック フレアワンピース ベルト チェック グレージュ
商品番号 G19196050821
商品名

バーバリーチェック フレアワンピース ベルト チェック グレージュ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

size36普段xsやsの方が丁度いいかと思います。あまり出番なく着用してなかったので状態は悪く無いかと思います✨#chamiバーバリー♡BURBERRYBLUELABELブルーレーベルクレストブリッジお好きな方にもお勧めです◡̎✨✨色合いが凄く可愛いいです✨colorグレージュベージュ×ブルー×ホワイトサイズ：36（Sサイズ）　肩幅　約33㎝　身幅　約40㎝　着丈　約80㎝
http://narcologia.ru/goods/peroration643315.html
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