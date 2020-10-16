バーバリーチェック フレアワンピース ベルト チェック グレージュ

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size36普段xsやsの方が丁度いいかと思います。あまり出番なく着用してなかったので状態は悪く無いかと思います✨#chamiバーバリー♡BURBERRYBLUELABELブルーレーベルクレストブリッジお好きな方にもお勧めです◡̎✨✨色合いが凄く可愛いいです✨colorグレージュベージュ×ブルー×ホワイトサイズ：36（Sサイズ） 肩幅 約33㎝ 身幅 約40㎝ 着丈 約80㎝