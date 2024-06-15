【匿名配送】TOD’S トッズ ナイロン ショルダーバッグ トートバッグ

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TOD’Sトッズナイロンショルダーバッグトートバッグ肩掛けかばんブラック系・フォロー割・まとめ割りがございます。詳しくは説明文一番最後に記載しておりますので、是非ご確認ください。※タバコ吸いません。ペットも居ませんのでご安心ください【ブランド】TOD’Sトッズ【カラー】ブラック系【サイズ：実寸】（cm）※撮影時に測定した実寸サイズとなります。W：32.5H：24D：10.5※平置き採寸手作業採寸のため誤差はご了承下さい。【商品について】外ポケット×2中ファスナーポケット×1ナイロンショルダーバッグトートバッグ肩掛けかばんブラック系スタッズ特に大きな傷汚れはなく美品状態です。【送料について】無料丁寧に梱包して発送させていただきます。※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。※状態は主観になります。used品、新品等の場合でも保管品のため完璧を求める方はご遠慮下さいませm(__)m※必ずお写真確認下さい。【購入場所】大手リサイクルショップにて購入しました。★★★★★★★★★★★★★★★★★★ お買い得情報★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★フォロー割り：全品5%OFF★★・アカウントのフォローする・フォロー完了コメントをするたったコレだけで５％OFFとさせていただきます。ご購入後に価格変更は出来ませんので、必ずコメントでお知らせください★★まとめ割：更に全品5%OFF★★・まとめとき引きしたい商品を選んでコメントするたったこれだけで更に5%オフとなります。またこの5%オフは合計金額からの割引となります。★★最大10%オフ★★・フォローする・まとめ取引コメントをするたったこれだけで最大10%OFFとなります。ただしご購入後には価格変更はできませんので、必ずコメントをいただいきたいと思います。お買い得情報はアパレル品のみの適応となりますのでご注意くださいA-9-1303