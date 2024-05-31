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エルメス　ビニールケリー
商品番号 L92234810127
商品名

エルメス　ビニールケリー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オレンジのビニールケリー。展示会での限定販売アイテム。10年程前にユーズドで購入し、数回使用。自宅保管で形崩れあります。画像の通り擦れ、金属部分に傷や多少の錆、背面や底部分に黒い汚れがあります。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。質問等あればお気軽にコメントください！
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