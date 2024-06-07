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ラフィアかごバック
商品番号 E56894677457
商品名

ラフィアかごバック
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラフィアかごバックセブ島の網子さんがひとつひとつ心を込めて編んだものです。貝のデザインが珍しくかわいいです。40✖️26✖️6内ポケット付き
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