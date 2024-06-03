FRED PERRY　ワンポイントポロシャツ　ドルマン　刺繍　総柄　日本製

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商品詳細
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※【プロフィール欄にお得な情報掲載中！】 詳細はプロフィール欄ご確認ください ★他のおススメは→#Benderson3 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ご覧頂き誠にありがとうございます。【商品情報】表記サイズ ：S着 丈 ：65身 幅 ：51肩 幅 ：袖 丈 ：裄 丈 ：41 ※素人平置き採寸です(数値単位はセンチ)。 ※ラグランスリーブや特殊形状の衣類は着丈と 身幅と裄丈の３ヶ所測定の場合ございます。 ※サイズ不明やSML表記以外の場合、 サイズ選択項目で「フリーサイズ」と させて頂くことがございます。素 材 ：前綿１００，後綿５７，ポリエステル４３ ※(数字は％です)色 系 統：白薄青緑えんじ ※色に関しては、画像1、2枚目のみ原色 に近いよう編集しておりますが、撮影 環境等による誤差はご了承願います。 特記事項 ：日本製、ヒットユニオン 襟一部薄汚れ ※詳細は画像ご確認ください ※程度の低いダメージと判断した場合は 画像情報など省略する場合ございます。【商品コメント】古着のため一部使用感ございますが、目立った破れ等無く、まだまだ着て頂けるかと思います。 ※品質チェック実施済ですが、古着が 故の見落とし・使用感・中古品である ことをご理解の上、お手続き願います。※【その他に関しまして】・購入は、原則「最初に購入された方」が 最大優先となります。・発送時の梱包ですが、リーズナブルな 価格でのご提供実現のため、場合により 圧縮袋や再利用品等を使用し、梱包工夫 させて頂く場合がございます。2221#古着男子 #古着女子 #アメ女子#90s#80s#ビンテージ#vintage #古着#USED#アメカジ#Benderson3
http://narcologia.ru/goods/sci-fi172647.html
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