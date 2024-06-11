【人気】 アナイ ノースリーブ 花柄 レース カットソー 上品 オケージョン M

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商品名:アナイノースリーブレースカットソーブランド・メーカー:ANAYIサイズ:M実寸をご覧くださいカラー:ネイビー系ANAYIのノースリーブカットソーです。花柄レースが上品なお品で、お出かけやオケージョンなどでお使いいただけると思います。●アカウントフォローで価格より10%オフいたします。「フォロー割り希望」とコメントください。●もちろん、即購入もOKです！#メルカリ優良出品者アイテムまとめ#もとくじらのカットソーページ#もとくじらの商品ページ↑他にも出品していますので覗いてみてください。●おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談くだい。【状態】中古品ですがまだまだ活躍できるお品です（画像をご確認ください）【サイズ】平置き肩幅:約31cm身幅:約43cm着丈:約52cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。■返品、交換について中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。最後までお読みいただきましてありがとうございます‼️◆管理番号U09061(25-40-70)カラー...ネイビー柄・デザイン...花柄袖丈...袖なし季節感...春,夏,秋