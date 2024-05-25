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MIUMIU ミュウミュウ 花柄レース ブラウス
商品番号 N22147635150
商品名

MIUMIU ミュウミュウ 花柄レース ブラウス
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ36真っ白なホワイトよりは少しクリーム色がかかったホワイトになります。レース部分がとても可愛いです。後ろの首元に1つボタンがついています。すみません少し使用感があるように見えますが、保管時にアイロンなどをあてていないためあてていただくとかなり綺麗になると思いますのでお持ちでしたらアイロンをおすすめいたしますm(__)mカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋#MIUMIU#ミュウミュウ#ブラウス#レース
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