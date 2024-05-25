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商品詳細
サイズ36真っ白なホワイトよりは少しクリーム色がかかったホワイトになります。レース部分がとても可愛いです。後ろの首元に1つボタンがついています。すみません少し使用感があるように見えますが、保管時にアイロンなどをあてていないためあてていただくとかなり綺麗になると思いますのでお持ちでしたらアイロンをおすすめいたしますm(__)mカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋#MIUMIU#ミュウミュウ#ブラウス#レース
http://narcologia.ru/goods/slide235387.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate573948.html
http://narcologia.ru/goods/seamless987429.html
MIUMIU ミュウミュウ 花柄レース ブラウス
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MIUMIU ミュウミュウ 花柄レース ブラウス
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