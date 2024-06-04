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- アメリカンホリック シャツワンピ➕ニットベスト セット商品
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商品詳細
テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル定価5,490円シャツワンピースと落ち感のあるニットベストがセットになったアイテム。コットン100%で仕立てられたワンピースは肌触りの良い着心地を実現します。ベストに施されたサイドリボンがさりげないアクセントに◎組み合わせて着用したり、単品でもお使いいただけるアイテムです。透け感［やや有り］※ベストは［無し］裏地［無し］伸縮性「無し］※ベストは［有り］光沢感｜無し］生地の厚さ［普通］付属品［有り］2セット【シャツワンピース＋ニットベスト】ポケット［有り］前4つ※ベストは［無し］色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント試着せずに購入しとところ、似合わなかったので出品します。家での試着のみです。お値下げしました！
http://narcologia.ru/goods/housekeeper673409.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral860232.html
http://narcologia.ru/goods/recycling747314.html
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