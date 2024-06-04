地底人　ノースリーブ　ウォッシュドノースリーブシャツ

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地底人で購入したノースリーブです⭐︎オンラインでは在庫切れとなっている商品です。一度着用しましたが、着る機会がないので出品致します。[サイズ]Sサイズ(4枚目の写真ご参考になさってください)♡モデルさんのようにデニムと合わしても可愛いですし、ショートパンツと合わせて着ても可愛いです！#地底人オンライン #地底人 #バンt#オーバーtシャツ