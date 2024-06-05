Blanc Bleu Minuit ブランブルーミニュイ セーラーカラーブラウス ...

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BlancBleuMinuitブランブルーミニュイコットン 100%身幅 約56cm身丈 約60cm（後ろ約65cm）袖丈 約33cmサイドスリット 約13cm日本製17600円■清楚な印象のセーラーカラーが目を引くブラウス。自然なしわ感のあるドライタッチなタイプライターを使用し、ぱきっとしすぎずラフさのあるデザイン。ゆとりあるシルエットで夏も涼し気な着心地です。丈は腰ほどの長さに、サイドスリットが入ることで抜けをプラス。フロントの左下にはさりげなくブランド刺繍がポイントになります。■オーバーサイズで気軽に着れる１枚。太めの袖はラフに折り返して着るのがおすすめです。レギュラーシャツより甘さのあるデザインを活かして、柄ボトムやデニムで着崩したり、スカートならウエストインでスタイルアップして。また、ワンピースなどの羽織としてなど、幅広く着回していただけます。洗濯：洗濯機使用可 1シーズンで数回の着用です。特に目立つ傷や汚れなどは見当たりませんが、何か見落としなどありましたらご了承ください。簡易包装にて発送させて頂きます。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン