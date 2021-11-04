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- 2020 関東女子バレー大会記念Tシャツ
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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖2020年の山梨県開催の女子バレーボール大会記念Tシャツです。コロナ禍で開催が中止になり、開催されなかった幻の大会のものです。それから着る機会がほぼなかったため美品です。色々と思い入れがある品なのですが、着る機会もないので出品します。大切に着て使って頂ける方に購入していただけたら嬉しいです。#ファイテン#バレーボール#高校バレー#関東大会記念Tシャツ#volleyball季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/seamless774829.html
http://narcologia.ru/goods/procurement809933.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming363192.html
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