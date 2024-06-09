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- 【レア】OUTRAGE ポスター＆ビデオ 各２種
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商品詳細
(1)アウトレイジポスター２枚（ポリドール・レコード） ・BlackClouds[1988] ・BLINDTOREALITY[1989] B2サイズ(728mm×515mm) 六つ折りの折り目あり、傷み等ございます。 ※折り畳んでの発送となります。(2)VHS「THEOFFICIALBOOTLEG1\u00262」ライブ会場限定販売 「THEOFFICIALBOOTLEG」1992年PileDriverRecords/VHS/PDV-001 ・MyFinalDay(Live) ・BlackClouds(Live) ・DeathTrap(Live) ・StepOnIt(Live) 「THEOFFICIALBOOTLEG2」1995年eastwestjapan/VHS/MQVL-1 ・Megalomania(Live) ・InUnionWithEarth(Live) ・Echo(Live) ・Draggin'MeDown(FearIs)(Live) ・Argument(Live) 数回視聴し、長期保管しておりました。 ビデオデッキが無く視聴確認できて いないことをご承知おきください。 ブラック・クラウズブラインド・トゥ・リアリティグッズ種類...ポスター
http://narcologia.ru/goods/preference896038.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle955266.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose971840.html
【レア】OUTRAGE ポスター＆ビデオ 各２種
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