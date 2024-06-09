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【レア】OUTRAGE ポスター＆ビデオ 各２種
商品番号 F49886913099
商品名

【レア】OUTRAGE ポスター＆ビデオ 各２種
ブランド名 イーストウエスト
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(1)アウトレイジポスター２枚（ポリドール・レコード）　・BlackClouds[1988]　・BLINDTOREALITY[1989]　B2サイズ(728mm×515mm)　六つ折りの折り目あり、傷み等ございます。　※折り畳んでの発送となります。(2)VHS「THEOFFICIALBOOTLEG1\u00262」ライブ会場限定販売　「THEOFFICIALBOOTLEG」1992年PileDriverRecords/VHS/PDV-001　・MyFinalDay(Live)　・BlackClouds(Live)　・DeathTrap(Live)　・StepOnIt(Live)　「THEOFFICIALBOOTLEG2」1995年eastwestjapan/VHS/MQVL-1　・Megalomania(Live)　・InUnionWithEarth(Live)　・Echo(Live)　・Draggin'MeDown(FearIs)(Live)　・Argument(Live)　数回視聴し、長期保管しておりました。　ビデオデッキが無く視聴確認できて　いないことをご承知おきください。　ブラック・クラウズブラインド・トゥ・リアリティグッズ種類...ポスター
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