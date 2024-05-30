adidas by STELLAMCCARTNEY レディース　タンクトップ

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新品未使用のアディダスバイステラマッカートニーのタンクトップです。定価:8,990円サイズ:XS新品未使用ですが、素人検品、数年自宅保管のためご理解いただける方のみ購入のご検討をお願い致します⭐︎#adidas#STELLAMCCARTNEY#レディース#タンクトップ#スポーツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし