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SALE！！★あちゃちゅむ★スカーフ袖カットソー❁⃘*.゜
商品番号 H11858695358
商品名

SALE！！★あちゃちゅむ★スカーフ袖カットソー❁⃘*.゜
ブランド名 あちゃちゅむ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···夏ネック···Uネック柄・デザイン···ボーダー袖丈···袖なし以前メルカリで購入させて頂いたお品です。服装の好みが変わりましたので出品する事に致しました✩.*˚未使用品を購入し4～5回の着用です。着用感はござぃますが目立った汚れや傷等見当たりません(*^^*)ノースリーブにスカーフ袖が付いているデザインとなります。ご質問等お気軽にお声かけ下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”素人の判断と古着の商品となりますのでご理解頂ける方でご検討よろしくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)柄・デザイン···花柄
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit702886.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation42321.html
http://narcologia.ru/goods/recycling48314.html
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