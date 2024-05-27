sE Electronics DM2 T.N.T インラインマイクプリアンプ 青

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マイクを買い替えたため出品します。ファンタム電源を使ったダイナミックマイク用のプリアンプです。XLRケーブル用ですのでUSBでお使い頂くには別途オーディオインターフェイスが必要ですのでご注意ください。1年ほど使用しました。美品だと思いますが、中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。開封時にどうしても上手く出せず説明書が破れてます。ご了承下さい。以下、商品説明・ポッドキャスティング、レコーディング、ライブサウンドに最適な、アクティブ・インライン・プリアンプ・あらゆるパッシブ・マイク（ダイナミック／リボン）にマッチする超ハイインピーダンス入力と8つのロード設定を備え、中程度の+15dBもしくは爆発的な+30dBのゲインアップをもたらします・8段階のインピーダンス設定とバッファアンプにより、接続負荷に関係なく常に安定したゲインを得ることが可能スリムでしっかりした金属製の筐体とプレミアムな仕上げ・※DM2は、パッシブ・マイク（ダイナミックやリボン）用の製品です。ファンタム電源を必要とするマイク（コンデンサーやアクティブリボン）にはお使いいただけません。また、DM2を駆動させるためには、48Vファンタム電源を供給するプリアンプ／ミキサー／オーディオインターフェイスが別途必要です。