B2403 新品!! エルメス カレ90 馬術と鎖 シルク スカーフ

ブランド：エルメス商品：カレ90MorsetGourmettesVichy馬術と鎖ギンガムチェックシルクスカーフ原産国：フランスカラー（系）：イエロー×グレー×ホワイト素材/ライン：シルク100%サイズ（約）：W90×H90（cm）付属品：保存箱、ショップカード、商品タグランク：N新品未使用品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。



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