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- 【新品・未使用】フェンダーUSAソフトケース
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商品詳細
20年ほど前にフェンダーUSAのテレキャスターを購入した際に付属していたソフトケース(クッション厚手タイプ)です。ハードケースも付属していたため、ギターの保管、運搬にはそちらを使用しており、本ソフトケースは未使用のまま納戸で保管していました。(金色のフェンダーロゴのプレートの保護フィルムも剥がしていません)未使用品ですのでクッション材のヘタリもなく、目立ったキズ、汚れはありませんが、長期保管により金色のフェンダーロゴプレートに腐食してしまった部位が少しあります。6枚目、7枚目の写真にてご確認ください(Fとeの下)商品は2つ折りにしてビニール袋に入れた後プチプチに包んだ簡易包装にて発送の予定です(クロネコヤマト便使用予定)。あらかじめご了承ください。#Fender#フェンダー#エレキギター#ソフトケース#ギグバック
http://narcologia.ru/goods/Taipei124571.html
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