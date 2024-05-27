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【新品・未使用】フェンダーUSAソフトケース
商品番号 D50324300810
商品名

【新品・未使用】フェンダーUSAソフトケース
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前にフェンダーUSAのテレキャスターを購入した際に付属していたソフトケース(クッション厚手タイプ)です。ハードケースも付属していたため、ギターの保管、運搬にはそちらを使用しており、本ソフトケースは未使用のまま納戸で保管していました。(金色のフェンダーロゴのプレートの保護フィルムも剥がしていません)未使用品ですのでクッション材のヘタリもなく、目立ったキズ、汚れはありませんが、長期保管により金色のフェンダーロゴプレートに腐食してしまった部位が少しあります。6枚目、7枚目の写真にてご確認ください(Fとeの下)商品は2つ折りにしてビニール袋に入れた後プチプチに包んだ簡易包装にて発送の予定です(クロネコヤマト便使用予定)。あらかじめご了承ください。#Fender#フェンダー#エレキギター#ソフトケース#ギグバック
http://narcologia.ru/goods/Taipei124571.html
http://narcologia.ru/goods/organization751962.html
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