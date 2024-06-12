お値下げ！ポンテヴェキオ　リバーシブルネックレス

材質···K18(18金)1時間着用しましたが、今後使用しないため出品します。中古品にご理解いただけましたら、よろしくお願いします。詳細は写真とホームページをご確認いただけましたら、幸いです。宜しくお願いします。定価約9万円



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