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お値下げ！ポンテヴェキオ　リバーシブルネックレス
商品番号 C60988266596
商品名

お値下げ！ポンテヴェキオ　リバーシブルネックレス
ブランド名 ポンテヴェキオ
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)1時間着用しましたが、今後使用しないため出品します。中古品にご理解いただけましたら、よろしくお願いします。詳細は写真とホームページをご確認いただけましたら、幸いです。宜しくお願いします。定価約9万円
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http://narcologia.ru/goods/preference643038.html
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