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【極美品】フルラ　ハンドバッグ
商品番号 B72592551243
商品名

【極美品】フルラ　ハンドバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2.3年ほど前にフルラの店舗で購入。1度数時間使用後、自宅保管しておりました。写真の通り状態も良いです。カバン内のチャックやフルラロゴのシールはまだ外していない状態なので綺麗です！(写真ご覧ください)左右のチャックを下ろすと沢山量が入ります＾＾7.8枚目の底に色味が付いておりますが使用するのに目立たないです。おそらく、保管時のケースによって起きたものかと思います。神経質な方はお控えください\u003e\u003c縦:22cm横:31cmマチ:10cmご質問あればコメント欄にお願い致します！
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