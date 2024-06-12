【極美品】フルラ　ハンドバッグ

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2.3年ほど前にフルラの店舗で購入。1度数時間使用後、自宅保管しておりました。写真の通り状態も良いです。カバン内のチャックやフルラロゴのシールはまだ外していない状態なので綺麗です！(写真ご覧ください)左右のチャックを下ろすと沢山量が入ります＾＾7.8枚目の底に色味が付いておりますが使用するのに目立たないです。おそらく、保管時のケースによって起きたものかと思います。神経質な方はお控えください\u003e\u003c縦:22cm横:31cmマチ:10cmご質問あればコメント欄にお願い致します！