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新品 レスポートサック テディベア スマホショルダーバッグ lesportsac
商品番号 N10348864282
商品名

新品 レスポートサック テディベア スマホショルダーバッグ lesportsac
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可　送料無料公式オンラインサイトにて購入！大人気即完売商品でした♪タグを取り保管のみです！探していた方どうぞ＾＾もったいなくて結局使わずに保管していました..メイン開閉部：ファスナー表面：ポケット×2裏面（内部）：ポケット×1ショルダー長さ調節可【esportsacレスポートサック】テディベアエンブロイダリーダークブラウンの背景に、ブルーとグリーンのリボンをつけたクマが刺繍されています。かわいいクマの刺繍デザインも、落ち着いたカラーリングで大人っぽい印象に。プレゼントにもおすすめです◎【スタイル説明】コンパクトでスタイリッシュなミニショルダーバッグ。スマホもきれいに収納できるサイズ感で、カードや鍵を入れてちょっとしたおでかけにもおすすめです。取り外し可能なショルダーベルトが付いています。【商品サイズ】（約）19×11×4cm【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：オープンポケット×2裏面（内側）：オープンポケット×1ショルダーストラップ：取り外し・長さ調節可テディベアエンブロイダリースマートフォンショルダーミニバッグテディベア刺繍ブランドレスポートサックファミリアミキハウスカラー···ブラウン
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