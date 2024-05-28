新品 レスポートサック テディベア スマホショルダーバッグ lesportsac

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商品詳細
即購入可 送料無料公式オンラインサイトにて購入！大人気即完売商品でした♪タグを取り保管のみです！探していた方どうぞ＾＾もったいなくて結局使わずに保管していました..メイン開閉部：ファスナー表面：ポケット×2裏面（内部）：ポケット×1ショルダー長さ調節可【esportsacレスポートサック】テディベアエンブロイダリーダークブラウンの背景に、ブルーとグリーンのリボンをつけたクマが刺繍されています。かわいいクマの刺繍デザインも、落ち着いたカラーリングで大人っぽい印象に。プレゼントにもおすすめです◎【スタイル説明】コンパクトでスタイリッシュなミニショルダーバッグ。スマホもきれいに収納できるサイズ感で、カードや鍵を入れてちょっとしたおでかけにもおすすめです。取り外し可能なショルダーベルトが付いています。【商品サイズ】（約）19×11×4cm【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：オープンポケット×2裏面（内側）：オープンポケット×1ショルダーストラップ：取り外し・長さ調節可テディベアエンブロイダリースマートフォンショルダーミニバッグテディベア刺繍ブランドレスポートサックファミリアミキハウスカラー···ブラウン
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